La parade des aides suscite les réactions des Tunisiens

En soutien à la Tunisie dévastée par un épisode épidémique inédit, plusieurs pays amis ont fait preuve de générosité. Chacun a contribué, à sa façon, et a envoyé des aides pour appuyer l’effort national de lutte contre le Coronavirus.

Ce défilé d’aides venues d’Algérie, d’Arabie Saoudite, de Turquie, du Qatar, de la Mauritanie, entre autres, n’a cependant pas toujours suscité les réactions escomptées. Au lieu de nous unir dans la gratitude, la parade de dons nous a divisés.

Oubliant la définition même du mot « aide », plusieurs internautes tunisiens ont vu en ces dons « une campagne de mendicité », « un déshonneur ».

D’autres ont fait preuve de civisme en exprimant leur gratitude et leur reconnaissance à tous les efforts qui ont été déployés pour aider la Tunisie en ces temps difficiles et en particulier la Mauritanie qui, rappelons-le, a envoyé en plus des équipements médicaux, du personnel soignant et 15 tonnes de ses poissons de grande qualité. Un geste qu’on ne peut que qualifier de noble.

N.J.