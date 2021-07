Hafedh Zaouari soutient le hashtag du 25 juillet 2021

Le député et vice-président du parti Al Badil Ettounsi, Hafedh Zouari a exprimé aujourd’hui sa position sur la loi relative à la relance économique et l’amnistie de change.

Sur les ondes de Jawhara Fm le 14 juillet 2021, le député a commenté les propos des opposants de cette loi en précisant qu’il s’agit tout simplement de manouvres visant à créer le buzz. Hafedh Zaouari a précisé que cette loi permettra aux repentis de l’économie parallèle d’intégrer l’économie légale.

Par la même occasion, le député a salué tous les efforts déployés dans la lutte contre le coronavirus, au niveau national mais aussi international, en rendant hommage au défunt leader Habib Bourguiba qui a permis à la Tunis d’avoir une place respectable parmi les pays du monde.

Hafedh Zaouri a indiqué que Habib Bourguiba a permis l’instauration des établissements sanitaires et éducatifs et rendu « glorieuse l’histoire de la Tunisie au niveau international ».

Le vice-président du parti Al Badil Ettounsi a indiqué que la liberté en Tunisie a débouché sur l’insolence et que la démocratie est toujours inexistante au sein de notre République.

Il a même soutenu le hashtag du 25 juillet 2021 lancé sur les réseaux sociaux en faveur de la reprise du pays des mains des politiciens, en précisant que le parlement ne sert plus notre pays et que la reprise doit se réaliser selon la loi, à savoir la dissociation du parlement afin d’éviter tout chaos possible.

Pour finir, il a incité les Tunisiens à la solidarité nationale afin de dépasser la crise sanitaire actuelle.

J.B