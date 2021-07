Projet de loi sur la relance économique : Ali Kooli répond aux critiques

Le ministre de l'Economie, des Finances et du soutien à l'Investissement Ali Kooli est revenu, ce mercredi 14 juillet 2021, sur les critiques qui ont fusé de certaines parties à propos du projet de loi sur la relance économique et la régularisation des infractions de change.

Au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express FM, le ministre a indiqué que pour que ce projet de loi soit activé, il faut qu’il soit publié au Jort après un délai réglementaire qui permettra de faire d’éventuels recours et sa promulgation par le président de la République.

« Beaucoup ont voulu présenté une image non fidèle de ce projet de loi », a-t-il affirmé. Il a expliqué que ce projet de loi a été soumis au parlement par le gouvernement Fakhfakh. Il comprenait de nombreuses bonnes idées et de mesures courageuses.

Et d’ajouter : « C’est pour ça que je m’interroge sur la suite des idées de ceux qui étaient à l’époque dans la coalition au pouvoir et qui maintenant sont dans l’opposition et qui ont vivement critiqué le projet, en le qualifiant d’adjectifs inacceptables ».

Certes, M. Kooli a admis que les membres du ministère de l’Economie ainsi que les membres de la commission des finances du parlement ont œuvré pendant des semaines pour modifier et améliorer cette loi.

Ali Kooli a ainsi précisé : « Le projet de loi comprenait à la base 21 articles avant d’être proposé en plénière. Certains élus ont soumis des propositions, ce qui a conduit à la modification de six articles. En outre, le gouvernement a ajouté cinq articles de loi, dont notamment la ligne de financement des sociétés sinistrées par le Covid-19, la ligne de financement des prêts de logement, la possibilité aux Tunisiens d’avoir un compte en devises, le tout dans un cadre légal.

Parmi les dispositions adoptées, une mesures révolutionnaire, dont je suis fier, et qui permettra à tous les Tunisiens et à toutes les familles tunisiennes d'avoir un logement, à des conditions très avantageuses, avec un taux fixe ».

S’agissant des critiques du député d'Ennahdha et rapporteur de la commission des Finances à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Fayçal Derbal, qui a estimé que ce projet de loi risque de nous remettre sur la liste noire du Gafi, le ministre a indiqué que tous les pays du monde permettaient une régularisation des situations illégales, avant de commencer l’échange d’informations sur les comptes bancaires de leurs citoyens dans les autres pays. Ainsi, cette loi ne vise pas à emprisonner les gens mais à leur donner une porte de sortie pour régulariser leur situation en cas d’infraction.

Et de soutenir : « On prouvera à M. Derbal et les autres que leurs observations n’étaient pas justifiées ».

I.N