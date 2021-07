Coronavirus : Moez Cherif déplore l'absence de mesures relatives aux enfants

Le président de l’association tunisienne de défense des droits de l'enfant (ATDDE) et pédiatre, Moez Cherif, a appelé à la révision de la stratégie nationale de lutte contre le Coronavirus. Le médecin a souligné l’importance d’y intégrer les enfants, ceci suite à la propagation du virus au sein de cette catégorie.

Dans une déclaration accordée à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), Moez Cherif a rappelé que le système immunitaire de l’enfant était résistant à la souche chinoise du Coronavirus apparue en 2019 à Wuhan. C’est pour cela qu’il n’y a pas eu beaucoup de complications pour les cas enregistrés chez les enfants. Or, les nouvelles souches n’offrent pas la même immunisation.

Par la suite, Moez Cherif a précisé que les études ont démontré que les enfants peuvent être contaminés par les variants britannique et sud-africain. Le variant indien n’échappe pas à la règle puisque le médecin a affirmé que plusieurs cas de complications ont été enregistrés pour les enfants contaminés par celui-ci.

De plus, Moez Cherif a déploré l’absence de mesures de protection dans les hôpitaux d’enfants. Il a dressé le même constat pour ce qui est des circuits Covid-19 des enfants. Le médecin a critiqué l’absence de séparation entre les patients adultes et ceux enfants dans les salles d'attente ce qui facilite encore plus la propagation du virus.

Le médecin a, également, critiqué l’absence de stratégie de lutte contre le Coronavirus au sein des garderies et des clubs. Il a considéré celles-ci comme l’une des plus grandes sources de contaminations par le variant Delta (indien).

Moez Cherif a souligné la nécessité de mettre en place des mesures proactives afin de pouvoir prévenir de la contamination des enfants par les nouvelles souches du virus. Il a, aussi, insisté sur la prise en considération de cette catégorie dans la stratégie nationale de vaccination en les incluant dans les groupes prioritaires.

De plus, Moez Cherif a appelé à soutenir les services de réanimation dans les hôpitaux pour enfants, précisant que les ressources de ces services sont limitées.

Enfin, le médecin a demandé la prise en charge par l’Etat des tests PCR des enfants de moins de 12 ans.

Rappelons qu'à la date du 5 juillet 2021, 7.930 nouveaux cas de Coronavirus sur 21.339 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé mardi 6 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 37,16%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 455.091.

Selon le ministère de la Santé, 119 décès ont été notifiés le 5 juillet portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 15.601.

S.G