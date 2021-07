La Satisfaction Client, la locomotive du succès d’ARTES

Auréolée de son Titre de Meilleur SAV en 2021 (Service Apres Vente) décerné par le site spécialisé Tunisie Automobile et plébiscitée par ses clients tant sur l’accueil que les prestations fournies, le Groupe ARTES, Concessionnaire des marques Renault- Dacia - Nissan et Lada peut s’enorgueillir de son statut de leader du marché des véhicules particuliers en Tunisie et aussi d’avant-gardiste dans le domaine de la formation continue de son personnel pour faire du SAV le cœur de son métier et la locomotive de son succès .

Plus qu’un enjeu, la Satisfaction Client est une vocation chez le Groupe ARTES qui balise les fondamentaux de son travail en s’appuyant sur la priorisation du Service Apres Vente, l’implication des équipes, la formation technique, la coopération avec le constructeur et l’assistance au client.

Facilitateur de la mobilité, le Groupe ARTES se doit de s’inscrire dans une démarche coopérative avec ses clients dont la satisfaction est génératrice d’épanouissement pour le personnel en contact, les équipes de backoffice et le management qui s’emploie à garantir un service de qualité pour satisfaire et fidéliser ses clients.

De l’étendue du réseau, à la disponibilité des pièces en passant par l’accueil des clients et la qualification du personnel, tout est pensé en fonction des attentes des clients de plus en plus exigeants.

Le management participatif, l’organisation souple et la prévalence du côté humain ont fait de la Satisfaction Client une vraie culture d’Entreprise chez le Groupe ARTES qui sous l’impulsion de ses dirigeants, a œuvré à construire et à consolider l’image d’équipes vaillantes, expertes, disponibles et dévouées pour offrir aux clients les meilleures prestations et les fidéliser à ses marques et services.

C’est une complémentarité salutaire qui s’inscrit dans l’échelle de valeurs du Groupe ARTES avec l’expertise et le capital humain comme ADN de sa construction et la satisfaction Client comme locomotive de sa réussite.