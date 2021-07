Gratuité du transport public pour les aides et dons

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, ce mardi 6 juillet 2021, la gratuité du transport des aides et des dons en matériel et en équipement médical et paramédical au profit du ministère de la Santé, à bord des transports publics terrestres, maritimes ou aériens.

Une action qui intervient dans le cadre du soutien de l’effort de l’Etat dans la lutte contre le Covid-19, a précisé le communiqué.

I.N