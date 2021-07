Bizerte : confinement et fermeture des cafés, mosquées et marchés à partir de mercredi





Le gouverneur de Bizerte a annoncé, mardi 6 juillet 2021, un confinement sanitaire dans la région avec interdiction de déplacement en dehors du gouvernorat et entre délégations sauf motif impérieux et pour les personnes disposant d’autorisation.

Les mosquées, restaurants, cafés, espaces de divertissements et de services, parcs, bains maures, salles de sport, salles de fête, commerces – sauf agroalimentaires – et marchés journaliers et hebdomadaires seront fermés.

Ces mesures entrent en vigueur mercredi 7 juillet jusqu’au lundi 12 juillet.

Le taux d’incidence à Bizerte a été estimé à 434 cas de contaminations pour 100.000 habitants, selon les données du ministère de la Santé.

Au 5 juillet 2021, le taux d’occupation des services de réanimation dans ce gouvernorat s’est établi à 94% et celui des lits d’oxygène à 68%.

En date du 4 juillet 2021, 3.530 nouveaux cas de Coronavirus sur 11.221 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé lundi 5 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 31,46%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 447.161. Selon le ministère de la Santé, 116 décès ont été notifiés le 4 juillet portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 15.482. Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

N.J.