Ghazi Chaouachi : Un gouvernement politique avec Mechichi à sa tête est un investissement dans l’échec





Le secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouchi, a réagi, mardi 6 juillet 2021, aux mesures annoncées, lundi, par le président de la République pour endiguer la pandémie.

Laissant entendre que ces mesures étaient insuffisantes de par l’ampleur de la crise sanitaire et la flambée des cas de contaminations sur le territoire tunisien, il a soutenu qu’un confinement général devrait être appliqué mais à condition qu’il soit accompagné de mesures sociales au profit des classes fragilisées.

« Tous les moyens et ressources de l’Etat devraient être mobilisés pour gagner cette guerre », a-t-il déclaré au micro de Houna Shems sur Shems FM avant de noter que le personnel médical et paramédical du secteur privé devrait être appelé et les cliniques réquisitionnées dans le cadre d’un accord pour appuyer l’effort national de lutte contre le Coronavirus.

Le chef de l’Etat a annoncé une série de mesures, lundi au terme de sa réunion avec les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale et le directeur général de l’Institut Pasteur.

Ces mesures impliquent une nouvelle segmentation des régions chacune comprenant au moins deux gouvernorats suivant le nombre de contaminations, une mise en place d’équipes de travail pluridisciplinaires afin d’intensifier les opérations de vaccination, une mobilisation du personnel médical et paramédical diplômé durant les trois dernières et le lancement d’une campagne de vaccination massive dans les régions les plus touchées par la pandémie.

« Je m’attendais à des mesures plus rigoureuses et plus audacieuses. Nous avons besoin de davantage de mobilisation pour acquérir les vaccins et lancer des campagnes de sensibilisation dans les régions afin d’inciter les citoyens à se faire vacciner », a-t-il ajouté.

Ghazi Chaouachi a, dans ce sens, imputé la responsabilité des retards accusés dans l’acquisition des vaccins au gouvernement en exercice « qui a échoué à tous les niveaux ».

« Certes le président de la République avait un rôle diplomatique à jouer dans le dossier des vaccins, mais c’est ce gouvernement qui est directement responsable des milliers de décès enregistrés car il n’a pas réussi à prendre les bonnes décisions… », a-t-il martelé signalant que le non-respect du confinement incombe au pouvoir.

Le secrétaire général d’Attayar a, également, assuré que le gouvernement Mechichi serait tenu responsable politiquement et devant la loi des erreurs commises dans la gestion de la crise sanitaire le jour où la situation sera plus stable.

Interpellé sur les appels d’Ennahdha à former un gouvernement politique, le politicien a soutenu que la formation de ce gouvernement ne serait que « donner une seconde chance à un canard boiteux, un investissement dans l’échec, une fuite vers l’avant ».

« Ce n’est qu’une tentative d’Ennahdha de rester au pouvoir sans qu’il ne rende des comptes au peuple », a-t-il affirmé précisant qu’Attayar n’est nullement concerné par un gouvernement présidé par Hichem Mechichi bien qu’il soit favorable à la formation d’un gouvernement politique.

Lundi au terme de la réunion de son conseil de la Choura qui s’est tenu les 3 et 4 juillet 2021, le parti Ennahdha a publié un communiqué appelant à la formation d’un gouvernement politique capable de répondre aux défis actuels.

N.J.