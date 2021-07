MIFI by Ooredoo, jusqu’à 100 GB d’internet cet été

Ooredoo propose à ses abonnés, à l’occasion de la saison estivale, les packs MIFI 4G permettant aux abonnés de bénéficier et de partager une connexion internet 4G partout où ils vont.

C’est une offre marquée par la générosité des volumes (jusqu’à 100Go) à des prix avantageux (des packs à partir de 55DT) permettant ainsi aux abonnés de garantir une connexion sans interruption durant les vacances.

Composée de 5 packs allant de 55 dinars à 182 dinars offrant un volume allant de 25Go/mois à 100 Go/mois d’internet, l’offre MIFI offre 2 mois gratuits comme Bonus de bienvenue.

Avec le routeur MIFI de Ooredoo, restez connectés en toute mobilité avec un maximum de volume !

En effet, le MIFI est un appareil mobile qui peut être transporté partout sans difficulté. Il suffit simplement de le brancher sur une prise d’alimentation et tout se connecte à internet pour un partage immédiat et sans limite !

Le MIFI permet également de partager une connexion internet avec 10 utilisateurs simultanément. Les volumes proposés vont de 25 Go à 100 Go, selon le besoin de l’abonné, à des prix raisonnables n’affectant pas son budget estival.

En cas d’épuisement du forfait internet, l’abonné peut recharger son routeur MIFI et renouveler l’achat d’un forfait internet, pour maintenir sa connexion jusqu’à la fin du mois. Le suivi et l’achat des forfaits internet se font via l’espace client www.eddenyalive.com.

Avec cette offre Mifi, Ooredoo marque sa stratégie de proximité visant à répondre aux besoins de la clientèle en leur offrant une panoplie d’offres généreuses en volumes internet à des prix qui sont à la portée de tous. Le premier opérateur en Tunisie consolide ainsi son image d’opérateur dynamique & innovant.

Une offre qui marque le démarrage d’une campagne estivale pleine de surprises.