Le PDL dépose un recours contre le projet d’accord sur le siège du Fonds de développement qatari





Le parti de Abir Moussi a précisé que les trente signatures nécessaires au dépôt de ce recours avaient été collectées.

Ce projet d’accord – jugé colonialiste par plusieurs députés – a été voté et approuvé lors d’une plénière des plus houleuses la semaine dernière avec 122 voix pour, 12 contre et une abstention.

Son passage à l’Assemblée a suscité une vive polémique. Plusieurs organisations, l’UGTT entre autres, ont dénoncé ce projet soulignant qu’elles se mobiliseraient pour le faire chuter.

Lundi, la Centrale syndicale a, d’ailleurs, appelé les blocs parlementaires qui ne sont pas favorables à ce projet à déposer un recours auprès de l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL).

