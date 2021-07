Juin 2021- Le taux d’inflation augmente à 5,7%

En juin 2021, le taux d’inflation passe à 5,7% après une stabilité à 5,0% durant les deux derniers mois, indique le dernier rapport de l’INS paru ce lundi 5 juillet 2021.

Cette importante hausse est due à l’accélération du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (7,2% contre 6,0% en mai), du transport (3,4% contre 1,5%) et du groupe restaurants, cafés et hôtels (7,0% contre 5,8%).

Les prix de l’alimentation augmentent de 7,2% sur un an. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des huiles alimentaires de 16,5%, des légumes de 13,0%, du groupe « lait, fromages et œufs » de 8,0%, des poissons de 7,6% et des viandes de 6,4%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 5,9% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 10,1%, des matériaux de construction de 11,1%, des produits d’habillement de 7,3% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,3%. Pour les services, les prix augmentent de 4,3% sur un an en raison de la hausse des prix des services de santé de 6,4% et des loyers de 4,6%.

En juin 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,5% pour le deuxième mois de suite contre +1,1% en avril 2021. Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix des produits et services liés au logement de 1,5%, des prix des articles d’habillement de 1,4%, des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 1,9% et des prix des produits et services de transport de 0,4%. Par ailleurs les prix de l’alimentation sont en baisse de (-0,7%).

Sur un mois, les prix des produits alimentaires reculent de (-0,7%) après des hausses successives durant les trois derniers mois. Ceci est dû aux baisses des prix des œufs de (-6,6%), des légumes frais de (-3,5%) et des poissons et fruits frais de (-1,2%). Par ailleurs, un renchérissement est observé pour le sucre (+8,3%) et le café en poudre (+6,2%).

En juin, les prix du groupe « logement, eau, gaz, électricité » augmentent de 1,5%. En effet une nouvelle tarification de la SONEDE est entrée en vigueur avec une augmentation des prix de l’alimentation en eau de 11,8%. De même, les prix des produits d’entretien et réparation de logement augmentent de 2,1%.

Les prix du groupe transport augmentent de 0,4% à la suite de la hausse des prix des services de transport ferroviaire des passagers de 2,9% et les services de transport routier de 1,2%.

M.B.Z