Agression d’Abir Moussi : La ministre de la Femme demande des poursuites judiciaires

« La ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Imen Zahouani Houimel a adressé une correspondance datée du 1 er juillet 2021 au ministère de La Justice sur la base de l’article 23 du Code des procédures pénales appelant à la nécessité d’autoriser le ministère public à entamer les procédures légales et à assurer le suivi judiciaire des incidents de de violence survenus le 30 juin 2021 au Parlement », apprend Business News ce lundi 5 juillet 2021, de source autorisée.

On rappelle que Abir Moussi a été agressée l’après-midi du mercredi 30 juin par le député indépendant Sahbi Smara (ex Karama) qui lui a assené un coup de poing et une gifle. La présidence du parlement s’est suffi d’une suspension de trois minutes et d’un bref communiqué pour dénoncer l’acte. L’après-midi même, le député islamiste radical d’Al Karama, Seïf Eddine Makhlouf, lui a assené un coup de pied pour qu’elle arrête de manifester son opposition à un projet de loi ouvrant la voie à l’entrée d’un fonds d’investissement qatari controversé en Tunisie.

S.H