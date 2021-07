Flat6labs à l’appui de 8 nouvelles startups Tunisiennes

Flat6Labs renouvelle le défi et fête son 7ème Demo Day à Tunis, qui se déroulera en ligne le Jeudi 08 Juillet 2021 à 17h00.



Les startups faisant partie de la 7ème cohorte opèrent dans des secteurs d’activité diversifiés et innovants à savoir le Healthcare & le Bien-être, le Retail & l’E-commerce, les Logistics & Transportation, la Mode et l'Éducation et enfin, le Facility Management.

En partenariat avec Meninx Holding, TAEF, BIAT, la Société financière internationale (IFC) membre du Groupe de la Banque mondiale et Sawari ventures , Flat6Labs a accompagné, depuis son lancement, à Tunis, 52 startups en investissant plus de 13 millions de dinars.

La création d’emploi, faisant également partie des objectifs de Flat6Labs, a aussi été l’origine de la création de 400 emplois hautement qualifiés.

“Un an après le début de la pandémie, nous avions tous espéré que nous serions de retour à une vie normale. Il est devenu évident qu'une force essentielle pour survivre dans cette nouvelle réalité est la résilience. Les entrepreneurs que nous avons soutenus cette année ont dû travailler dans l'adversité tout en assurant la sécurité de leurs équipes et de leurs familles” souligne Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs.

Tout au long de ces quatre dernières années, Flat6Labs a réussi à s’affirmer en tant qu’acteur incontournable de l’innovation au sein de l’écosystème entrepreneurial Tunisien.

“Le véhicule d'investissement de Flat6Labs en Tunisie, Anava Seed Fund, est un fonds de 30 millions de dinars qui vise à investir dans près de 75 startups dans l'innovation et l'économie du savoir.

Nous investissons dans toutes les startups qui rejoignent notre programme d'amorçage et pouvons doubler notre investissement si ces dernières se développent et réussissent à attirer des investisseurs institutionnels” ajoute Walid Triki, Managing Partner de Flat6Labs.

Pour assister au 7ème Demo Day de Flat6Labs à Tunis, il suffit de s’inscrire sur le lien suivant: : https://flat6labs.com/fr/demoday/7th-demoday-tunis/