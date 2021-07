La STB, l'alliée numéro 1 des opérateurs économiques tunisiens en Afrique

Convaincue que l’internationalisation des banques tunisiennes est aujourd’hui une nécessité et une exigence pour l'économie nationale afin d'accompagner les opérateurs économiques et surtout les entreprises exportatrices en quête d'opportunité d'affaires, la Société Tunisienne de Banques est toujours fidèle à son engagement envers ses clients déjà implantés ou projetant d’exporter leur activité en Afrique. En effet, alliée des Tunisiens depuis 1956, la STB vient d’étendre son champ d’accompagnement en devenant l’allié N°1 des opérateurs économiques, en Afrique notamment en développant son réseau de partenaires et de succursales, sur le continent. Il s’agit notamment de la SONIBANK, implantée au Niger et au Bénin et qui verra bientôt le jour au Togo et au Burkina Faso.

Première banque en Afrique du Nord à avoir intégré la communauté SWIFT GPI (Global Paiement Innovation) pour optimiser son assistance et l’accompagnement de ses clients opérant en Afrique, la STB est, également, la première banque à avoir misé sans équivoque sur la digitalisation de ses opérations, tant à l’échelle nationale qu’internationale. L’objectif est de pouvoir accorder à ses clients un accompagnement optimal pour le développement de leurs activités en leur faisant gagner du temps et économiser sur les coûts liés à un éventuel recours à des services tiers, et ce grâce à la facilitation des procédures des opérations internationales et la mise en place d’un service efficace de gestion des réclamations.

Dans le souci de garantir la pérennité des services d’accompagnement accordés à ses clients, la STB est, comme à son accoutumée, présente aux éditions de la conférence Internationale Financing Investement & Trade in Africa. Elle a été partenaire et sponsor de la 4ème édition, organisée du 24 au 26 Juin 2021, par le Tunisa Africa Business Council (TABC). Une édition qui, cette année s’est penchée sur les questions de l’accompagnement financier en Afrique, les grands thèmes structurants pour les économies africaines, la mise en œuvre de la zone de libre échange continentale (ZLECAF), l’amélioration de la compétitivité à l’échelle africaine, et l’environnement des affaires, des stratégies de développement sectoriel, de la transformation locale et de l’industrialisation.

A travers sa participation à la FITA 2021, la Société Tunisienne des Banques réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour faire prospérer son activité en Afrique, et à travers elle celle de ses clients, et ce en mettant en place tous les outils nécessaires pour confirmer sa position d’alliée leader en Afrique, notamment en réaffirmant, à travers cette nouvelle participation au FITA, son engagement à consolider le développement et l’approfondissement des échanges avec le meilleur réseaux de correspondants permettant de promouvoir des flux de relations et d’échanges internationaux bénéfiques à la fois à la banque et à sa clientèle.