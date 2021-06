Taux de contamination par gouvernorat – La situation est plus qu'alarmante

Le ministère de la Santé a publié, lundi 21 juin 2021, une carte représentant la situation épidémiologique sur tout le territoire tunisien, par région, selon le taux de contamination au Covid-19 par 100.000 habitants sur une période de quatorze jours.

Le ministère a expliqué que le taux d'alerte très élevé est estimé à plus de 100 cas pour 100.000 habitants, le taux d'alerte élevé entre 50 et 100 cas pour 100.000 habitants, et le taux d'alerte moyen entre 10 et 50 cas pour 100.000 habitants.

Sur la carte on peut déjà constater que la Tunisie a largement dépassé le taux d’alerte très élevé dans la plupart des gouvernorats, atteignant des chiffres extrêmement alarmants dans les gouvernorats de Béja (411 cas pour 100.000 habitants), Seliana (538 cas pour 100.000 habitants), Zaghouan (415 cas pour 100.000 habitants) et Kairouan (484 cas pour 100.000 habitants).

Les gouvernorats du Kef, de Kasserine et de Sidi Bouzid enregistrement aussi des taux très alarmants dépassant largement les 200 cas pour 100.000 habitants.

Selon la carte du ministère de la Santé, Gabès est le gouvernorat le moins touché de la République avec un taux de 44 cas pour 100.000 habitants.

Il convient de rappeler que la présidence du gouvernement a décrété hier un confinement général dans quatre gouvernorats, à savoir, Kairouan, Siliana, Zaghouan et Béjà, où le taux d’incidence des contaminations au Covid-19, dépasse 400 cas par 100.000 habitants durant les quatorze derniers jours.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a émis ses directives aux gouverneurs concernés pour appliquer scrupuleusement les dispositions du confinement général et des protocoles sanitaires et à mettre en application les sanctions prévues par la loi en vigueur. Il a, également, appelé les gouverneurs à lui soumettre des rapports quotidiens détaillés sur l’évolution de la situation.