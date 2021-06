Huawei Watch Fit Elegant : Là où la mode rencontre le fitness

Vous avez probablement entendu parler de la dernière montre connectée de Huawei - la HUAWEI WATCH FIT ELEGANT - qui combine la technologie de pointe de Huawei dans un boîtier en acier inoxydable élégant avec une surveillance continue de la SpO2, une autonomie de 10 jours et une multitude de suivi de la condition physique, ce qui en fait le portable idéal fashionista là-bas.

La HUAWEI WATCH FIT ELEGANT ajoute un peu de style à la série HUAWEI WATCH FIT appréciée et populaire avec un corps en acier inoxydable raffiné. Le grand écran rectangulaire AMOLED de 1,64 pouce lui donne un aspect luxueux tout en vous offrant une expérience visuelle immersive. De plus, la HUAWEI WATCH FIT ELEGANT est équipée d'un bracelet en fluor élastomère souple spécialement conçu pour le confort et la durabilité. Quoi d’autre ? D'une simple pression sur votre smartphone Huawei, vous pouvez sélectionner une photo dans la galerie de votre smartphone Huawei et l'utiliser comme cadran de votre montre. Disponible en deux coloris attrayants : Frosty White et Midnight Black.

Si vous aimez le fitness et le sport ou même si vous ne l'êtes pas, la HUAWEI WATCH FIT ELEGANT prend soin de votre santé. La dernière montre connectée de remise en forme de Huawei vous offre une surveillance toute la journée de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), qui est un indicateur important de votre santé et de votre condition physique. Vous pouvez également suivre la santé de votre cœur avec la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 4.0 qui surveille votre fréquence cardiaque, que vous soyez en mouvement, immobile ou même lorsque vous dormez. De plus, vous pouvez également suivre votre état de relaxation, grâce à la technologie HUAWEI TruRelaxTM qui fournit une surveillance de la pression 24h/24 et 7j/7, vous permettant de maintenir un état d'esprit détendu à tout moment.

Vous ne devriez pas non plus vous inquiéter de ces fonctionnalités de santé fonctionnant en arrière-plan qui épuisent la durée de vie de la batterie, principalement parce que le HUAWEI WATCH FIT ELEGANT est peut-être un petit appareil, mais il est puissant, c'est sûr. La durée de vie de la batterie peut durer jusqu'à 10 jours ; en plus de cela, il prend également en charge la technologie de charge rapide de Huawei. Une charge de cinq minutes peut maintenir la smartwatch pendant une journée entière d'utilisation typique, tandis qu'une demi-heure seulement chargera la batterie à 70 %.

Rester en forme est important et faire de l'exercice de temps en temps peut aider à maintenir votre santé globale. Afin de vous aider à atteindre et à atteindre vos objectifs de fitness, la HUAWEI WATCH FIT ELEGANT est livrée avec une large gamme de fonctionnalités de fitness pour démarrer un nouveau mode de vie actif sans effort. Cette montre connectée de fitness prend en charge 96 modes d'entraînement ; 11 modes sportifs professionnels et 85 modes sportifs gratuits. Il est également livré avec 13 parcours de course préinstallés pour les coureurs de tous niveaux ; Avec le GPS intégré et plusieurs capteurs, la HUAWEI WATCH FIT ELEGANT peut enregistrer vos parcours de course et de jogging pour vous fournir des conseils en temps réel pour améliorer votre efficacité.

Enfin, la HUAWEI WATCH FIT ELEGANT est livrée avec des fonctionnalités intelligentes et intéressantes qui facilitent la vie de tous les jours. Les appels entrants, les rappels de messages, l'obturateur de l'appareil photo à distance qui vous permet de prendre des photos lorsque vous ne transportez pas votre téléphone et le contrôle de la lecture de musique ne sont que quelques-uns à mentionner.

Avec un corps en acier inoxydable élégant, une surveillance continue de la SpO2 et une autonomie de 10 jours en plus des puissantes fonctions de suivi de la santé et de la condition physique, ainsi que du prix accessible, la HUAWEI WATCH FIT ELEGANT est probablement la montre intelligente qui vous manque.