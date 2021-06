La Steg revient sur la coupure d’électricité à Kairouan

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) a réagi à la coupure soudaine d’électricité enregistrée la veille dans la ville de Kairouan aux environs de 20h.

Dans un communiqué publié ce lundi 21 juin 2021, la société a précisé que la coupure est due à une panne technique survenue au niveau du transformateur électrique qui se trouve dans la région El Ghabette relevant de la délégation de Kairouan Nord. Et d’expliquer que la panne est due à un oiseau qui a heurté l’équipement, ce qui a nécessité une intervention rapide de toutes les unités de la société dans la région. Et de marteler que la Steg a déployé tous les efforts et tous les moyens pour réparer la panne et rétablir l’électricité rapidement.

Ainsi, la société indique que l’électricité a été progressivement rétablie après quelques minutes d'interruption, de sorte qu'une stabilité quasi-totale du réseau électrique de la région, atteignant les 95%, ait été enregistrée à partir de 8h12 du soir.

Et d’appeler toutes les institutions vitales de la région de Kairouan et des différentes régions du pays, en particulier les établissements de santé et les hôpitaux, à entretenir leurs propres groupes électrogènes pour éviter tout dommage pouvant résulter de coupures soudaines d’électricité, notamment en cette période particulière que traverse le pays à cause de la pandémie.

A lire également Kairouan – Mohamed Rouiss : La situation épidémiologique est très préoccupante

Ce matin, le directeur de la Santé à Kairouan Mohamed Rouiss, a soutenu qu’aucun décès n’avait eu lieu dans les hôpitaux contrairement aux rumeurs qui ont circulé à ce sujet, en réponse à une interrogation sur les répercussions de la coupure d’électricité qui a eu lieu la veille, en notant que les établissements hospitaliers avaient déclenché leurs groupes électrogènes.

Il a, toutefois, signalé que les autorités sanitaires avaient entendu parler de décès à domicile notant que cela restait à vérifier. Certains patients dont l’état de santé s’est stabilisé ont, rappelons-le, été renvoyés chez eux avec des concentrateurs d’oxygène afin de faire place dans les hôpitaux pour d’autres patients souffrant de détresse respiratoire.

I.N