Abdelmajid Ezzar appelle à un dialogue qui trace les meilleurs choix économiques

Le président de l’Utap, Abdelmajid Ezzar, a appelé, ce dimanche 20 juin 2021, tous les « acteurs politiques à lancer un dialogue qui trace des choix économiques pouvant sauver le pays », soulignant que l'organisation agricole aspire à la concrétisation de l'initiative de l'UGTT concernant le dialogue national puisque la Tunisie a besoin de toute initiative capable de rassembler les Tunisiens pour un avenir meilleur.

Abdelmajid Ezzar a indiqué que la réunion du bureau exécutif élargi, entamée, hier, à Hammamet, se penchera sur les axes stratégiques pour le pays et soumettra ses recommandations à la réunion 5 + 5 avec le gouvernement qui se tiendra les deux prochaines semaines.

Les membres des bureaux régionaux de l'union examinent, lors de leur réunion, les axes liés à la gouvernance de l'exploitation des terres domaniales agricoles, le développement des systèmes de production agricole et le développement de leurs rendements, les circuits de distribution, la promotion des investissements, et la carte agricole, en plus de la gouvernance de l'accompagnement et du développement de la pêche.

S.H