FITA 2021 : Neuf ministres africains seront présents aux côtés des plus grands bailleurs de fonds

Le président de Tunisia Africa Business Council (TABC), Anis Jaziri, a révélé, ce dimanche 20 juin 2021, que neuf ministres africains avaient confirmé leur participation à la quatrième édition de la conférence internationale « Financement de l'investissement et du commerce en Afrique » FITA 2021 (24-25-26 juin 2021), ainsi qu'un nombre important de dirigeants d'institutions financières, internationales et africaines.

Parmi les institutions financières mondiales qui seront présentes à FITA 2021 figurent la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l’Afreximbank, l’Africa Finance Corporation et le Fonds d'investissement Africa50.

Anis Jaziri a assuré dans une déclaration à l’agence Tap que malgré la crise sanitaire, il est prévu que la conférence, qui se tiendra sous le thème « La décennie des défis », soit caractérisée par une présence importante et au plus haut niveau. Par ailleurs, il a constaté que malgré la situation sanitaire et la crise politique dans le pays, seul le TABC fait de gros efforts pour accompagner les institutions tunisiennes à accéder aux marchés africains, en essayant de trouver les fonds nécessaires.

Et d’ajouter que cette rencontre, organisée sous l’égide du président de la République, permettra de réfléchir aux moyens susceptibles d’améliorer les mécanismes de financement capables de soutenir le commerce et l'investissement en Afrique. L'accent sera également mis sur les stratégies tripartites qui permettent à la Tunisie d’être une plate-forme vers l'Afrique subsaharienne, ainsi que sur le développement de la ZLECA.

S.H