Kaïs Saïed en visite en Italie les 16 et 17 juin

Le président de la République Kaïs Saïed effectue une visite officielle en Italie sur invitation du président italien Sergio Mattarella. A cette occasion, le chef de l’Etat va rencontrer le président italien de la République et le Président du conseil des ministres.

La présidence de la République indique que cette visite constitue une occasion de poursuivre l’examen des moyens susceptibles de développer les mécanismes de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Italie dans plusieurs domaines et de consacrer davantage la concertation entre les deux pays en approfondissant les discussions et en échangeant les points de vue à propos d’un nombre de dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

S.H