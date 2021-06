Nissan présente son Qashqai, troisième du nom

Nissan Qashqai, troisième du nom, vient d’être dévoilée. Mêlant les avantages des SUV traditionnels –espace à bord, position de conduite haute et design- à ceux des berlines compactes –faible encombrement et économie d’usage- le Nissan Qashqai est le pionnier des crossovers. Il représentait, et représente toujours avec ce troisième opus, une alternative au segment C traditionnel.

Le nouveau Nissan Qashqai repose sur la toute nouvelle plate-forme CMF-C de l’Alliance. Celle-ci a permis aux responsables européens du plan produit, du design et de l’ingénierie de Nissan de créer un crossover qui concilie toutes les exigences des clients en termes de design, d'habitabilité, de comportement routier et de niveau d’émissions.

La plate-forme CMF-C qu’inaugure ce troisième opus est une architecture entièrement nouvelle, garantissant aux clients des prestations extrêmement élevées.

En termes d’agrément de conduite, l’un des facteurs d’amélioration les plus significatifs est l’augmentation de 48 % de la rigidité du châssis du nouveau Nissan Qashqai, par rapport à celui du modèle précédent. Avec cette base plus rigide, les ingénieurs européens de Nissan ont pu régler plus précisément les suspensions et les amortisseurs, sachant qu’ils réagissent principalement aux changements de surfaces et non aux mouvements de la plate-forme. Cela améliore la finesse et la réactivité de l’amortissement, et réduit les vibrations.

Malgré l’augmentation globale de sa rigidité, la structure est allégee de plus de 60 kg, ce qui contribue à l’efficience globale du nouveau Nissan Qashqai. C’est ce qui permet l’intégration de nouvelles technologies de pointe, ainsi que des nouvelles motorisations électrifiées. Enfin, cela contribue également à réduire l’inertie lors de la conduite, avec pour but une meilleure agilité, réelle et ressentie.

La troisième génération du best-seller des crossovers bénéficie de deux configurations de suspension arrière. Les versions traction équipées de jantes jusqu’à 19’’ reçoivent une barre de torsion. Celle-ci a été améliorée par rapport au précédent Nissan Qashqai, avec un nouvel isolant sur la partie supérieure qui augmente la rigidité de la carrosserie à cet endroit et réduit la transmission des vibrations vers l'habitacle. En outre, de nouvelles butées de suspension contribuent à l’assouplir et à mieux la protéger.

Pour maximiser l'efficacité des amortisseurs, ils ont été positionnés plus verticalement qu’auparavant. Cela réduit les frottements, assurant une meilleure absorption des irrégularités et une conduite plus douce, ainsi qu'un meilleur contrôle du roulis.

Les clients qui choisiront leur Nissan Qashqai avec des jantes de 20’’ ou la transmission intégrale apprécieront un équilibre et un confort inégalés dans la catégorie grâce à la suspension arrière multibras. Le contact des roues avec la route est optimisé quels que soient les changements de direction ou de carrossage, y compris sur des revêtements irréguliers ou en mauvais état. Les ressorts de suspension donnent une sensation de parfaite connexion à la route, avec une réponse franche dans les virages grâce à un roulis bien contrôlé, sans compromettre le confort car l'amortissement réduit immédiatement les mouvements de la voiture.

Quelle que soit la configuration de la suspension arrière, le comportement routier, l’isolation phonique et aux irrégularités de la route, constituent l’un des atouts majeurs du Nissan Qashqai, avec un raffinement encore accru.

Les conducteurs des deux premières générations de Nissan Qashqai remarqueront immédiatement les améliorations de la direction, avec notamment une meilleure précision autour du point zéro. Ceci est une conséquence du déplacement du moteur d'assistance électrique directement à côté de la crémaillère de direction. Cela a réduit la sensation de friction à travers le volant, et un ressenti plus naturel à l'effort lorsque le braquage augmente.

Le rapport de direction est passé de 19,1:1 à 14,7:1, ce qui se traduit par une réponse plus directe. Cela, combiné avec la plateforme plus rigide, fera immédiatement ressentir aux conducteurs une amélioration de l'agilité, augmentant ainsi le plaisir de conduire. Le rayon de braquage entre trottoirs est de 11,1 m.

Autre avantage de la toute nouvelle plate-forme CMF-C, elle a permis le montage de grandes jantes jusqu’à 20 pouces sans que l’angle de braquage des roues avant ou l’accessibilité aux places arrière ne soient affectés.

Au lancement, le crossover Nissan est doté de la motorisation Mild Hybrid 1,3 l. essence, disponible en deux niveaux de puissance différents : 140 et 158 ch.

Le système Mild Hybrid 12 V ALiS (Advanced Lithium-ion battery System) disponible sur le nouveau Nissan Qashqai est une technologie de micro-hybridation particulièrement accessible qui offre davantage de couple, une coupure du moteur prolongée à l’arrêt et un redémarrage rapide. Sur les versions à transmission automatique, a été développé un système de coupure moteur en roue libre, avec à la clé une économie de carburant et une réduction des émissions de CO2 de 4 g/km. Le système d’hybridation légère ajoute seulement 22 kg à la masse totale du véhicule.

Lors des phases de décélération, l'énergie est récupérée par régénération et stockée dans la batterie lithium-ion. Cette énergie est ensuite utilisée pendant les arrêts, les phases de roue libre sur les versions Xtronic et pour augmenter le couple en phase d’accélération.

Lors d’un freinage en roue libre, à une vitesse inférieure à 18 km/h, le moteur thermique se coupe et l’énergie stockée est utilisée pour alimenter l’équipement électrique du véhicule. Cela permet de prolonger l'arrêt du moteur et de réduire la consommation de carburant.

La boîte manuelle à six vitesses du nouveau Qashqai est optimisée pour offrir des accélérations dynamiques sur les rapports intermédiaires, ainsi qu’une efficience et un silence de fonctionnement remarquables sur les rapports supérieurs.

La nouvelle boîte de vitesses automatique Xtronic est conçue pour offrir le meilleur des deux mondes au quotidien. En ville, son fonctionnement est fluide, et lorsqu'une accélération dynamique est requise, la boîte de vitesses trouve instantanément le rapport optimal et réagit par étapes, donnant une sensation de réponse plus directe.

La transmission intégrale a été améliorée, avec notamment un nouveau sélecteur de mode de conduite sur la console centrale, qui est plus intuitif. Il permet au conducteur de s’adapter rapidement aux conditions de circulation en optant pour l’un des cinq modes de conduite - Standard, ECO, Sport, Neige et Off-Road. Par ailleurs, en cas de patinage d’une ou plusieurs roues, le temps d'action du système 4 roues motrices a été divisé par cinq à environ 0,2 seconde.

Dans quelques mois, le Nissan Qashqai sera également proposé avec la motorisation innovante et exclusive à Nissan, dénommée e-Power. Celle-ci offre les avantages d'un véhicule électrique, tels qu'une accélération fluide, agréable et dynamique, sans nécessiter de recharge sur une borne ou une prise. En effet, la batterie est rechargée grâce à un générateur thermique trois-cylindres 1,5 l. suralimenté à compression variable.

Afin d’accueillir cette motorisation unique, la plate-forme CMF-C a été conçue dès le départ pour loger la batterie au centre du plancher, mais sans compromettre le volume de l’habitacle ni du coffre.

D’après communiqué