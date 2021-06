Mohamed Trabelsi fait la lumière sur les dispositions pour bénéficier des 200 dinars d’aide de l’Etat

Des aides exceptionnelles seront accordées aux employés et aux professionnels ayant une patente, sinistrés par le confinement qui a eu lieu du 9 au 16 mai dernier. Pour bénéficier des 200 dinars d’aide, il faudra s’enregistrer sur la plateforme créée à cet effet : helpentreprise.social.tn.

La période d’inscription s’étendra du 14 juin au 18 juillet 2021. Le versement de ses aides se fera par voie de virements postaux, pendant une période de trois mois sur plusieurs fois et ceci après réception d’un SMS, confirmant l’acceptation du dossier.

C’est ce qu’a expliqué ce lundi 14 juin 2021, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, lors d' une conférence de presse à la Kasbah.

Ces aides concerneront certains secteurs et activités sinistrés par le dernier confinement en date et qui a coïncidé avec les fêtes de Aïd El Fitr : des professionnels travaillant à leur propre compte, leurs employés ainsi que les employés des entreprises les plus sinistrées, qui ont été déterminés par le ministère des Affaires sociale et le ministère de l'Economie, des Finances et du soutien à l'Investissement (restaurants non-classifiés, boutiques de prêt-à-porter, cafés, bars, boutiques de chaussures, friperies, salons de coiffure, vendeurs dans les marchés municipaux, etc.).

Pour éviter les problématiques enregistrées dans le passé, une plateforme unique a été mise à la disposition des professionnels et des employés.

Les employeurs pourront enregistrer leurs salariés à condition d’avoir un numéro d’affiliation à la CNSS. Les salariés étrangers résidents en Tunisie devront s’enregistrer par leur numéro de carte résident.

I.N