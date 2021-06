La présidence du gouvernement porte plainte contre Abir Moussi et les députés PDL

La présidence du gouvernement a décidé de porter plainte contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) et les députés du bloc parlementaire. Dans un communiqué publié, lundi 14 juin 2021, la présidence du gouvernement affirme que cette plainte survient après les agissements de Mme Moussi et son groupe contre la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Affaires sociales.

Les députés du PDL ont chahuté lors de la plénière consacrée à l’audition des deux ministres lundi. Abir Moussi et les députés de son parti ont crié des « dégage » aux ministres et interrompu la séance. Par conséquence la plénière avait été suspendue.

La présidence du gouvernement a dénoncé les méthodes employées par les députés PDL, des méthodes qualifiées de « contraires aux valeurs démocratiques, portant atteinte à l’Etat et à ses institutions ».

I.L