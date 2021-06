QNB Tunisie, nouvelle vision nouveaux challenges

Le Conseil d'Administration de la QNB Tunisie a approuvé un plan de développement pour les années à venir, un programme ambitieux accompagné par une recapitalisation, l'une des plus importantes dans le secteur bancaire tunisien, pour un montant de 305 millions TND.

La première augmentation de capital d'un montant de 130 millions TND vient d'être approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 04 Mai 2021.

Le plan de développement compte renforcer la gestion des risques en investissant aussi bien dans le capital humain que dans des dispositifs spécifiques pour couvrir l'ensemble des opérations et processus d'octroi de crédits et renforcer l'efficacité du recouvrement des créances par la banque.

La QNB Tunisie accorde une priorité absolue à l'amélioration du parcours client à travers la digitalisation et la modernisation de l'infrastructure du système d'information de manière à offrir des solutions performantes.

La banque s'est également engagée dans une démarche RSE avec un soutien continu des actions se rapportant aux domaines de l'éducation, de la santé et de la culture.

L'augmentation de capital atteste l'engagement du Groupe QNB envers la Tunisie et sa volonté de contribuer à la relance économique du pays.

Notons que la présence du Groupe QNB s'étend à plus de 31 pays sur trois continents, offrant à ses clients des services bancaires de pointe. Le nombre total d'employés s'élève à plus de 27 000 au service de plus de 20 millions clients, répartis sur 1000 succursales et représentations outre un vaste réseau comprenant plus de 4400 distributeurs automatiques de billets.