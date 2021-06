Jalila Ben Khelil : De plus en plus de jeunes patients Covid-19 dans les services de réanimation

« Je ne trouve plus d’adjectif pour décrire le situation sanitaire dans le pays, je rappellerai alors, une énième fois qu’elle est très grave, que les hôpitaux sont remplis et que dans certains endroits, à Ben Arous notamment, on peut dire que la situation est catastrophique » a indiqué, ce lundi 14 juin 2021, Jalila Ben Khelil, membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19 dans une déclaration accordée à Jawhara FM.

« Notre capacité est limitée et le citoyen doit faire attention. Nous sommes revenus à des chiffres élevés, nous manquons de places en réanimation et les patients hospitalisés sont nombreux à avoir quarante ans et moins, certains d’entre eux décèdent même. Les patients admis en réanimation y demeurent au moins dix ou quatorze jours, pendant ce temps-là allez voir le nombre de nouveaux cas qu’on enregistre et les demandes de lits de réa qui s’accumulent. Il faut absolument prendre conscience de la gravité de la situation » a-t-elle poursuivi.

Jalila Ben Khelil s’est dite inquiète de la situation dans les hôpitaux tunisiens et a appelé les citoyens à une conscience collective, d’abord du danger, de la nécessité d’appliquer les gestes barrière, de la nécessité de s’inscrire pour le vaccin et enfin des limites des équipements dans les hôpitaux qui arriveront un jour à ne plus pouvoir accueillir des malades.

M.B.Z