Bassem Trifi : Les dossiers des violences policières sont systématiquement enterrés dans les tiroirs de la justice !

L'avocat et vice-président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH), Bassem Trifi, a souligné, lors de son intervention ce matin du lundi 14 juin 2021, sur Shems FM, que les violences policières sont un fait récurrent et que le jeune tabassé et dénudé par les forces de l’ordre à Sidi Hassine a eu « la chance » d’avoir été filmé.

« A la LTDH nous avons mis en garde contre ce changement notable dans la gestion sécuritaire des mouvements sociaux et pacifiques et plus généralement en relation avec les droits de l’Homme. Nous en avions parlé avec le chef du gouvernement et le 25 février nous avions même appelé à sa démission. Ahmed Ben Amara est décédé dans des conditions suspectes et le ministère de l’Intérieur donne une version qui ne convainc pas, ce cas à lui tout seul est un crime et c’est de là que sont partis les mouvements de Sidi Hassine, pour contester ces agissements et surtout l’impunité » a-t-il affirmé.

Bassem Trifi a précisé que tant que les responsables de ces violences n’ont jamais été sanctionnés et tenus pour responsables cela veut immanquablement dire que c’est tout le système sécuritaire qui est impliqué et qui fonctionne désormais ainsi.

« Les affaires qui impliquent des violences policières sont systématiquement enterrées dans les tiroirs des tribunaux et aucune enquête n’est jamais entamée. Nous avons les preuves de ce que nous avançons et cela est devenu une vraie politique en Tunisie, celle de l’impunité. Ce changement, cette recrudescence de la violence est due à plusieurs facteurs dont notamment la formation des nouveaux agents. Les grands cadres doivent former à la retenue et au respect des droits humains, d’ailleurs nous le voyons, ils sont souvent en train de modérer les ardeurs des jeunes recrues mais cela doit devenir un axe de la formation. Il y a clairement des lacunes à ce niveau et aussi au niveau de la culture sur les droits de l’Homme » a-t-il poursuivi.

M.B.Z