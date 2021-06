La Conect mise sur les énergies renouvelables pour la promotion de l'économie tunisienne

Dans le cadre de l'encouragement des investissements dans les énergies renouvelables, la Confédération des entreprises Citoyennes de Tunisie « CONECT » a invité, samedi 12 juin 2021, plus d'une quarantaine de chefs d’entreprises, des acteurs du secteur bancaire et des opérateurs du secteur d’énergie à visiter la centrale photovoltaïque Tozeur 2 qui produit 18 GWH par an soit l’équivalent de la consommation de 25% de la population du gouvernorat de Tozeur.

D'après un communiqué émis aujour'hui par la Conect, cette visite a été suivie d'une conférence débat intitulée « Les Energies Renouvelables : Enjeux et Opportunités » au cours de laquelle sont intervenus Boutheina Ben Yaghlane, Directrice de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), Jean-Luc Revéreault, chef de la Représentation de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en Tunisie et en Algérie et Jawhar Ajlani, responsable PME à l’UIB.

Il est à rappeler que la Conect a toujours encouragé et soutenu les projets des énergies renouvelables contribuant ainsi au programme national qui vise à augmenter la part des énergies alternatives dans la production totale d'électricité. Une action qui émane de sa conviction de l'utilisation de ces énergies aussi bien au niveau industriel que domestique.

D'après communiqué