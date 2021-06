Yassine Azaza : Nous craignons l’impunité dans l’affaire du mineur agressé

L’avocat du jeune enfant agressé et lynché par les policiers à Sidi Hassine, Yassine Azaza, a indiqué, ce dimanche 13 juin 2021, dans une déclaration à Shems Fm, que la victime avait été auditionnée par la justice, sans l’ouverture d’une information judiciaire.

« Une enquête préliminaire a été ouverte, ceci veut dire qu’il y a une incertitude quant à l’existence d’un crime. Or, la vidéo est claire et ne laisse place à aucun doute. Normalement, une information judiciaire aurait dû être ouverte et l’assignation d’un juge d’instruction pour mener une enquête sérieuse dans cette affaire », indique l’avocat.

Par ailleurs, il a exprimé ses craintes par rapport à l’issue de cette affaire, surtout à cause des mesures prises contre les agresseurs. « Les agents sécuritaires impliqués dans l’agression ont été suspendus sans qu’il n’y ait de poursuites judiciaires à leur encontre. Les preuves sont claires et sans équivoque. Ils ont été auditionnés et maintenus en liberté. Nous craignons l’impunité, comme ce fût le cas dans plusieurs affaires similaires ».

Notons, également, que le juge aux affaires familiales a décidé de prendre une série de mesures nécessaires pour protéger l’intérêt suprême du jeune mineur lynché et dénudé par les agents sécuritaires à Sidi Hassine afin d’assurer sa réintégration sociale.

Le juge aux affaires familiales a décidé de donner la garde de l'enfant à ses parents, en les obligeant à le protéger de toute forme de pression, et d’interdire tout contact ou enquête pouvant affecter sa vie privée et ses données personnelles sans autorisation préalable du juge aux affaires familiales.

S.H