Hichem Mechichi ordonne la réquisition des agents et ingénieurs de l’OACA et de la Steg

Deux décrets gouvernementaux portant réquisition de certains personnels relevant de l’Office national de l’aviation civile et des aéroports (OACA) et de certains ingénieurs relevant de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) sont parus dans le Jort de ce mardi 8 juin 2021.

Considérant que la grève des personnels relevant de l’Office national de l’aviation civile et des aéroports est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal d’un service essentiel du pays, ont été mis en état de réquisition les personnels relevant de l’OACA désignés dans une liste annexée au décret à compter de la date d’entrée en vigueur du décret gouvernemental et jusqu’au 30 juin 2021.

Ont également été mis en état de réquisition les ingénieurs relevant de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz désignés dans une liste annexée au décret gouvernemental, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret et jusqu’au 30 juin 2021.

Les personnels requis doivent se mettre immédiatement à la disposition de l’Office national de l’aviation civile et des aéroports et se présenter à leur poste de travail habituel pour assurer le service qui leur est assigné.

On rappelle que les ingénieurs ont décidé de poursuivre leur grève ouverte, entamée depuis fin mars dernier, dans les entreprises et établissements publics. Les revendications des ingénieurs concernent principalement le versement d’une prime spéciale approuvée au Conseil de sécurité nationale en 2018 pour lutter contre l’émigration des compétences tunisiennes.

M.B.Z