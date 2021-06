Tourisme - L’ONTT prévoit de faire 30% à 50% de l'activité de 2019

Le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Moez Belhassine, a été l’invité de Hamza Belloumi dans la Matinale de Shems FM, mardi 8 juin 2021. Il est revenu sur les préparatifs de la saison touristique et le plan d’action de l’ONTT pour attirer les touristes.

Qualifiant la saison de 2021 d’exceptionnelle de par le contexte pandémique mondial, il a soutenu que, pour garantir son bon déroulement, il faudrait d’abord rassurer les partenaires touristiques de la Tunisie.

« Nous avons commencé les préparatifs depuis l’année dernière. Notre plan est déjà prêt mais nous avons dû le décaler à plusieurs reprises », a-t-il indiqué rappelant que la Tunisie recevait des voyageurs de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale depuis un mois.

Il a ajouté que l’ONTT travaillait en silence et en mode collaboratif notant que la vaccination était au cœur du plan de promotion de la destination Tunisie.

« Nous avons commencé, depuis la semaine dernière, à vacciner les travailleurs du secteur », a-t-il fait savoir soulignant l’importance du capital humain pour la pérennité de ce secteur d’activité.

Interpellé sur les campagnes publicitaires pour la promotion du tourisme tunisien, Moez Belhassine a assuré que plusieurs spots promotionnels avaient été diffusés sur les réseaux sociaux dans le cadre d’une approche digitale et ce depuis le mois de mars.

« Nous avons lancé un programme de promotion du tourisme domestique sur les réseaux sociaux en plus de notre partenariat avec la Télévision nationale. De même pour le tourisme international », a-t-il expliqué évoquant l’organisation à Djerba du concours de beauté « Queen of Poland » et dont l’objectif sera de faire la promotion de l’île.

Interrogé sur les perspectives de la saison, le directeur général de l’ONTT a avancé une activité à hauteur de 30% à 50% de celle enregistrée en 2019, précisant que les indicateurs internationaux prévoient « un retour d’activité progressif et lent » en 2021.

N.J