Avec Nouvelair  Partez à la découverte de lAllemagne !

La saison estivale 2021 s’annonce riche en destinations avec Nouvelair. En effet, la compagnie aérienne annonce le lancement de ses nouveaux vols réguliers vers l’Allemagne avec des dessertes hebdomadaires vers Berlin, Düsseldorf, Hanovre et Francfort. Ces lignes seront une opportunité pour nos tunisiens résidents dans diverses villes allemandes de les rapprocher de la patrie. Ces vols vont aussi faciliter le développement de l'activité économique entre les deux pays.

Mais aussi Et ,pour le plus grand plaisir de ses voyageurs passionnés de culture et de ‘’Way of Life’’ Allemand.

Partez à la découverte de l’Allemagne !

A partir du 5 juin 2021, Nouvelair assurera deux liaisons hebdomadaires vers la capitale allemande Berlin avec un vol par semaine à partir de l’aéroport de Tunis Carthage et un deuxième au départ de l’aéroport de Monastir Habib Bourguiba.

La ville de Düsseldorf, sera desservie à raison de 3 vols par semaine au départ de l’aéroport de Monastir, Hanovre et Francfort bénéficieront chacune d’une desserte hebdomadaire à partir de Monastir.

Les voyageurs peuvent réserver leurs billets pour l’Allemagne dans l’ensemble des canaux de distribution de la compagnie : le site web www.nouvelair.com , l’application mobile, les points de vente Nouvelair, le Call Center au (+216) ‪70 020 920‬ et les agences de voyages partenaires.

