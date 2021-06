Leaders Immobilier chouchoute ses clients : Une voiture d'une valeur de 45 mille DT à gagner

Grâce à son expertise, sa longue expérience dans l’achat, la vente, la location et la construction, Leaders Immobilier ne cesse d'accompagner et de conseiller ses clients dans leurs démarches, en assurant même un accompagnement personnalisé lors de la recherche de produits (lots de terrain, maisons, villas, appartements…).

Dans le souci de toujours garder une relation de confiance réciproque avec sa clientèle, Leaders Immobilier lance en juin 2021 un jeu où le gagnant pourrait remporter une Hyundai i 10 d'une valeur de 45 mille dinars.

Ainsi, pour tout achat d'un bien immobilier, la personne concernée entre automatiquement dans le tirage au sort à travers un bon fourni par l'agence. Mieux encore, tout client qui recommanderait quelqu'un pour acheter chez Leaders Immobilier, bénéficiera d'un deuxième bon ainsi que d'une commission. Ce qui multipliera évidemment ses chances de gagner une superbe voiture lors d'un grand événement prévu le 18 octobre 2021 où un tirage au sort sera effectué en présence d'un huissier notaire.

Malgré la conjoncture actuelle rythmée par la propagation inquiétante du coronavirus aussi bien au plan national qu'international, Leaders immobilier, acteur majeur de l’immobilier en Tunisie, doté d’un vaste choix de biens, sécurise ses clients en essayant de leur trouver rapidement des biens immobiliers qui correspondent à leurs attentes et à leurs besoins de manière plus sereine.

Non seulement le professionnalisme de l’agence garantit le bon choix avec le meilleur prix, mais permet au client d’être accompagné par un expert et d’éviter ainsi les pièges et les mauvaises surprises. Leaders Immobilier assure ainsi une sérénité dans les transactions en défendant à la fois les intérêts du vendeur et de l’acquéreur.

Toujours fidèle à sa politique d'innovation et d'adaptation aux nouveaux contextes, Leaders Immobilier continue à avoir le vent en poupe et à étendre ses tentacules à travers le pays. Avec l'inauguration de son nouveau local à l'Aouina, Leaders Immobilier compte désormais un réseau de plusieurs agences situées dans diverses localités. A savoir Borj Cédria, Mourouj, Barraket El Sahel Hammamet, Mrezga, Kelibia, Lac 2 Tunis, Aouina.