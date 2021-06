Table ronde à l’IFT avec Kahina Bahloul, première femme imame de France

Une table ronde sera tenue demain lundi 7 juin sur la thématique Islam et libertés, à 18h à l’IFT (Institut français de Tunisie) avec Kahina Bahloul, première femme imame de France, mais aussi le professeur de droit Yadh Ben Achour, l’islamologue Hamadi Redissi et l’historienne Kmar Bendana.

Véritable symbole du renouveau de l’islam, Kahina Bahloul défend à la fois un islam moderne et libéral mais surtout « affranchi des peurs ». Avec des idées à la fois révolutionnaires et controversées, Kahina Bahloul est contre l’obligation du port du voile et milite pour l’égalité entre l’homme et la femme.

Née d’un père kabyle issu d’une famille de marabouts et d’une mère française d’origines juive et catholique, Kahina Bahloul a grandi en Algérie où elle a vécu au plus près la montée de l’intégrisme. Spécialiste de la mystique musulmane et plus particulièrement de l’œuvre d’Ibn Arabi, elle fonde en 2019 la mosquée Fatima, d’inspiration soufie, ouverte aux femmes voilées ou non, mais aussi aux non-musulmans.

Celle qui a toujours souhaité devenir imame, est aujourd’hui présente sur tous les fronts pour évoquer la possibilité d’un islam moderne et libéral.

Dans son ouvrage Mon islam, ma liberté paru en mars 2021 chez Albin Michel, elle revendique sur la base de sources classiques, la légitimité pour une femme d’être imame, de diriger les prières et d’enseigner.

R.B.H (Avec communiqué)