Prix du Best documentary feature au documentaire tunisien Le Bois sacré

Le documentaire « Le Bois sacré », réalisé par le Tunisien Abdallah Chamekh et tourné vers l’Afrique a remporté le prix du « Best documentary feature» dans « The African Film Festival – TAFF » à Dallas.

Produit par Al Jazeera Documentary Chanel, « Le bois sacré » est d'une durée de 51 minutes. Le film était nommé pour « Best documentary feature», «Best cinematography», «Best indigenous film» et «Best costume» et ce dans le cadre de The Farican film festival» à Dallas.

« Le film aborde la question du choc ethnique et des nombreuses dichotomies que rencontre le peuple Adjoukrou en Côte d’Ivoire. Ce peuple devient représentatif des mêmes conflits que d’autres communautés africaines et non africaines ont du mal à surmonter en raison de l’hégémonie culturelle », avait indiqué Abdallah Chamekh, réalisateur du documentaire dans une interview à La Presse.

S.H