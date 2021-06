Jalila Ben Khelil : Il ne faut pas croire que le coronavirus arrêtera de se propager en été !

« La situation épidémique est plutôt stable, au vu des chiffres des deux dernières semaines, mais nous ne devons pas nous reposer sur ce constat » a déclaré Jalila Ben Khelil au micro d’Express Fm, ce matin du dimanche 6 juin 2021.

« Aussi longtemps que les vaccins n’auront pas encore touché une grande population, que le virus est encore présent au niveau mondial et que nos frontières sont ouvertes, nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles vagues », a expliqué la membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19 en appelant à ne pas baisser la vigilance et à ne pas croire que le virus disparait avec l’arrivée de l’été.

Dans ce sens, elle a insisté sur le fait que des mesures préventives resteront appliquées en été afin de limiter les rassemblements et de freiner la contagion.

« Nous sommes en train d’observer les retombées de la période de ramadan et de l’aïd », a-t-elle souligné en affirmant qu’il existe un rebond dans les quatre gouvernorats villes dont Kairouan, le Kef, Siliana et Kasserine, et ajoutant que « le taux de tests positifs à Kairouan – supérieur à 50% - est terrifiant ».

« Le confinement général décrété n’a pas été respecté et les cas observés sont liés aux rassemblements, que ce soit des mariages, des enterrements, ou même des manifestations et des rassemblements politiques », a tenu à préciser Jalila Ben Khelil.

« Hier, nous avons eu 11 sollicitations pour des cas à admettre en réanimation que nous n’avons pas pu accepter », a-t-elle cité à titre d'exemple afin de prouver que le niveau de contagion ne s’est pas arrêté.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

R.B.H