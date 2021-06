Rafik Abdessalem : J’exprime mes propres opinions !

Le gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem, qui commente activement la scène politique tunisienne et qui ne rate pas une occasion pour critiquer particulièrement le président de la République, Kaïs Saïed, a été accusé, notamment hier par l’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, d’être celui qui dit tout haut ce que le chef d’Ennahdha pense tout bas, s’en est défendu dans un post publié ce samedi 5 juin 2021, sur les réseaux sociaux.

Rafik Abdessalem a écrit que l’une des leçons qu’il a pu tirer de son expérience dans la politique est de se fixer un « but noble dans la vie, qui permet de transcender les ambitions individuelles et l’attrait des postes et des positions ».

Il a répondu à ceux « qui tentent de s’ériger en héros par la diffamation et l’insulte » qu’il exprime franchement « ses propres opinions politiques et ne parle qu’à son propre nom ».

M.B.Z