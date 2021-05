Rached Ghannouchi : L’avenir de la Tunisie est dans le dialogue

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi a assuré, vendredi 28 mai 2021, que l’avenir du pays était dans le dialogue, soulignant la nécessité de parvenir à un consensus.

Rached Ghannouchi s’exprimait en marge du forum d’affaires tuniso-libyen qui a ouvert jeudi à Djerba dans l’objectif de consolider la coopération bilatérale entre les deux pays.

Au sujet des relations tuniso-libyennes, Rached Ghahnnouchi a soutenu que l’avenir de la Tunisie était de celui-de la Libye et vis-versa.

« C’est une relation stratégique. La Tunisie et la Libye forment un seul peuple. Nous travaillons d’ailleurs à lever tous les freins », a-t-il ajouté.

Avec la participation de près de 600 hommes d’affaires et représentants des chambres commerciales tunisiennes et libyennes, ce forum sera l’occasion d’examiner et d’étudier les domaines de coopération et les opportunités d’investissements entre les deux pays.

Mercredi 26 mai, le président de la République, Kaïs Saïed, avait reçu à Carthage le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le ministre de la Défense, Brahim Barteji, pour revenir sur l’affaire des documents « fuités » accusant la présidence de planifier un putsch. Une réunion apaisée à laquelle le président du Parlement Rached Ghannouchi n'avait pas été convié.





N.J.