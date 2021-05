Peugeot assurera le transport à Roland-Garros avec une flotte de véhicules 100% électrifiée

Partenaire officiel historique du tournoi de tennis de Roland-Garros pour la 38ème année consécutive, Peugeot assurera, pour la première fois en 2021, le transport des joueurs, des VIPs, et des officiels avec une flotte de véhicules 100% électrifiée. Peugeot fait ainsi de Roland-Garros le premier évènement sportif de portée mondiale associé à une mobilité totalement électrifiée.

Composée pour les deux tiers de modèles hybrides rechargeables, et pour un tiers de modèles purement électriques, la flotte de 162 véhicules Peugeot à Roland-Garros présente une empreinte carbone exceptionnellement basse : la moyenne des émissions de CO 2 par véhicule, de seulement 22,7g au kilomètre, est 7,5 fois inférieure à celle de 2019.

Cette baisse substantielle des émissions démontre la volonté de Peugeot de contribuer de manière significative à préserver la qualité de l’air des environs de la Porte d’Auteuil. Elle témoigne aussi de la richesse de la gamme Peugeot en termes de véhicules écoresponsables à faibles émissions de CO 2 .

Le tournoi parisien du Grand Chelem sera aussi l’occasion pour Peugeot de mettre à l’honneur, devant les caméras et un public mondial, sa nouvelle identité de Marque caractérisée par un logo redessiné, ainsi que sa nouvelle vitrine technologique, la 508 Peugeot Sport Engineered.

Quant à Novak Djokovic, N°1 mondial au classement ATP et ambassadeur de Peugeot, il arborera le nom de la marque sur son polo tout au long de ses duels sur la terre battue de Roland-Garros.

Cette flotte 100% électrifiée est en parfaite cohérence avec la transition énergétique de la Marque, fière d’être le partenaire de la mobilité écoresponsable du tournoi de Roland-Garros.

« La composition de la flotte 100% électrifiée que nous mettons à la disposition de l’organisation du tournoi de Roland-Garros démontre notre souci commun de nous investir résolument dans la transition énergétique », a affirmé Linda Jackson, directrice générale de la marque Peugeot. Et d’ajouter : « En deux ans, Peugeot a accéléré de manière spectaculaire la mise sur le marché de véhicules à faibles émissions de CO 2 , et de véhicules zéro émission. Dès la fin de cette année, 70% des véhicules de notre gamme seront électrifiés. Et, d'ici 2025, c’est la totalité de l’offre de véhicules Peugeot qui sera électrifiée ».

Pour sa part, le président de la fédération française de Tennis, Gilles Moretton, a expliqué : « La Fédération française de tennis a inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, et le tournoi de Roland-Garros en est la plus prestigieuse vitrine. Il nous importe d’y rendre notre démarche visible. La flotte de 162 véhicules, tous électrifiés, que Peugeot met à disposition du tournoi est une remarquable et réjouissante contribution à nos efforts en matière d’éco-responsabilité ».

La flotte de 162 véhicules dédiés au transport des joueurs, des VIPs et des officiels est composée de 6 modèles électrifiés de la gamme Peugeot :

La nouvelle 508 Peugeot Sport Engineered exprime la quintessence de l’expertise des ingénieurs de Peugeot Sport. Avec sa transmission intégrale électrifiée et son groupe motopropulseur essence/hybride rechargeable d’une puissance cumulée de 360ch, c’est la voiture de série la plus puissante jamais construite par Peugeot. Elle invente les codes d’une nouvelle performance vertueuse et responsable : la Neo-Performance. La 508 Peugeot Sport Engineered affiche des taux d’émission extrêmement bas, puisqu’elle est homologuée selon le protocole WLTP à 46 g CO 2 /km, l’équivalent d’une consommation de 2,03 litres de carburant aux 100 km.

La Peugeot 508 Hybrid propose une motorisation Plug-In Hybrid d'une puissance cumulée de 225ch/165kW, et des émissions de C0₂ au meilleur niveau : la Peugeot 508 Hybrid est homologuée à 29g de C0₂/km (1,3L/100km) et offre une autonomie de 54 km en mode 100% électrique (protocole WLTP).

Le Peugeot 3008 GT HYbrid 225 e-EAT8 associe une motorisation PureTech de 180ch (ou 132 kW) à un moteur électrique de 110ch (ou 80kW) accolé à la boîte automatique à huit rapports e-EAT8. Il est homologué à 30g de CO 2 /km, et offre jusqu’à 56 km d’autonomie 100% électrique (WLTP).

La Peugeot e-2008 est le premier SUV 100% électrique produit par Peugeot. Elle permet d'accéder à un nouvel univers de sensations. Un brio de haut niveau est associé à un silence de fonctionnement total, et à une parfaite absence de vibrations, sans aucune émission de CO 2 .

Le Peugeot e-Traveller, avec sa motorisation 100% électrique, est l'allié de la mobilité pour les déplacements professionnels et personnels. Sa motorisation délivre une puissance maximale de 136ch/100kW, et un couple maximal de 260 Nm, disponible dès le démarrage pour une réactivité immédiate, sans vibration, sans bruit, sans passage de vitesse, sans odeur, et bien sûr, sans émission de CO 2 . Le Peugeot e-Traveller est disponible avec 2 niveaux d'autonomie, offrant jusqu'à 330 km en cycle d'homologation WLTP. Disponible dans de multiples configurations adaptées au transport de personnes, doté d'un style élégant, sans compromis sur les prestations et capable d'accéder au cœur des villes les plus restrictives en matière d'émissions, le Peugeot e-Traveller offre une ambiance intérieure raffinée.

Le Peugeot e-Expert, élu 2021 International Van Of The Year, est un fourgon compact 100% électrique. Il peut ainsi accéder sans restriction aux centres villes les plus protégés. Deux niveaux d'autonomie sont proposés, grâce à des batteries lithium-ion de 50 kWh ou 75 kWh.

Tous les véhicules de la flotte sont marqués du logo Roland-Garros, du nouveau logo Peugeot – le blason représentant une tête de lion sur fond noir -, et portent la mention ‘Partenaire Officiel’. Le sticker apposé sur leur vitre arrière est aussi une invitation à participer à la transition énergétique, puisqu’il y est écrit ‘Move to electric’.

Peugeot a dévoilé le 25 février 2021 sa nouvelle identité de marque, caractérisée par un blason à tête de lion sur fond noir. Le tournoi de Roland-Garros sera le premier évènement de portée mondiale durant lequel la Marque présentera au plus large public son nouveau logo, sur la panneautique des courts.

Ambassadeur international de la marque, le n°1 mondial au classement ATP Novak Djokovic portera lui aussi le blason Peugeot sur les courts de Roland-Garros. Il sera par ailleurs le principal protagoniste d’une campagne publicitaire dédiée à la 508 Peugeot Sport Engineered, dont la diffusion commencera au début du tournoi.

En outre, et dans le cadre de son partenariat avec Roland-Garros, Peugeot exposera pour le public présent la nouvelle 508 Peugeot Sport Engineered dans sa version SW (Station Wagon) sur un podium dédié pendant toute la durée du tournoi.

D’après communiqué