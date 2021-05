Le Covax a besoin de deux milliards de dollars supplémentaires pour atteindre son objectif de vaccination

Le Covax, mécanisme d’accès équitable à la vaccination anti-Covid dans les pays pauvres, aura besoin de près de deux milliards de dollars supplémentaires afin de parvenir à son objectif, et ce d’ici le début du mois de juin. L’objectif étant de vacciner, d’ici la fin de l’année, 30% de la population dans 92 des pays pauvres concernés par le programme.

Un appel a été lancé par les dirigeants des principaux artisans du Covax, dont l’Organisation mondiale de la santé, dans lequel on fait remarquer que ces deux milliards de dollars sont nécessaires afin d’augmenter la couverture vaccinale et parvenir à livrer les doses de vaccin anti-Covid-19 pendant la fin de l’année 2021 le début de 2022.

Dans son allocution liminaire prononcée lors de l’assemblée mondiale de la santé, le 24 mai courant, le directeur général de l’OMS a lancé un appel aux Etats membres afin de « soutenir une campagne massive pour vacciner au moins 10 % de la population de chaque pays d’ici septembre, et à prolonger cette dynamique jusqu’en décembre pour atteindre l'objectif de vacciner au moins 30 % de la population de chaque pays d’ici à la fin de l’année ».

« Pour atteindre notre objectif de septembre, nous devons vacciner 250 millions de personnes de plus dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en seulement quatre mois, y compris tous les agents de santé et les groupes les plus à risque qui sont notre priorité première. Ce sont les objectifs minimaux que nous devrions viser », avait déclaré le DG de l’OMS dans son discours.

Il ajoute : « La crise actuelle des vaccins constitue une injustice scandaleuse qui alimente la pandémie. Plus de 75 % des vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays. Il n’y a pas de manière diplomatique de le dire : un petit groupe de pays qui fabriquent et achètent la majorité des vaccins de la planète décide du sort du reste du monde. Si elles avaient été distribuées équitablement, les doses administrées dans le monde jusqu’à présent auraient suffi à protéger tous les agents de santé et toutes les personnes âgées. Nous aurions pu être dans une bien meilleure situation ».

R.B.H