Abdellatif Mekki à Kamel Akrout : Votre initiative est un alignement politique et partisan

Le membre du bureau exécutif d’Ennahdha, Abdellatif Mekki, a commenté l’arrivée en politique de l’amiral à la retraite, Kamel Akrout, sans un post publié le 28 mai 2021.

L’ancien ministre comme par dire qu’il n’encourage pas l’adhésion de l’ancien amiral au monde politique dans une expérience démocratique qui est encore naissante. En s’adressant à son « ami » l’amiral Akrout, M. Mekki s’interroge : « Imaginez qu’un ou plusieurs officiers retraités font comme vous et font une initiative qui s’oppose à la votre et s’alignent contre votre alignement, cela n’aurait pas d’effets négatifs sur l’image de l’armée nationale ? ».

Ensuite, Abdellatif Mekki écrit que l’initiative de Kamel Akrout comporte un alignement politique et partisan et n’est pas basée sur des prises de position générales. « J’estime que vous êtes tenu d’une certaine réserve et de vous contenter de positions générales sans alignement politique clair », ajoute M. Mekki. Ce dernier explique ensuite que changer la classe politique actuelle ne peut se faire qu’à travers deux moyens : la mise en place d’un dialogue national où les participants privilégieront l’intérêt national y compris ceux qui gouvernent ; ou tenir des élections anticipées. Il insiste ensuite sur le fait que ces deux solutions doivent se conformer à la Constitution et à la loi en vigueur.

Abdellatif Mekki conclut son post en disant : « Pendant les crises politiques, les positions dures ne servent à rien et ceux qui souhaitent trouver des solutions ne poussent pas dans ce sens ».

S.F