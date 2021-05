Le président du Conseil présidentiel libyen en visite officielle en Tunisie du 29 au 31 mai

Sur invitation du président de la République, Kaïs Saïed, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al Manfi, effectuera une visite officielle en Tunisie du 29 au 31 mai 2021.

Cette visite, précise un communiqué de la présidence de la République, s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens forts et historiques de fraternité et des relations de partenariat profondément enracinées entre les deux pays dans divers domaines.

Ce sera également une occasion renouvelée de discuter des dossiers de coopération bilatérale et des moyens de les développer et de les faire progresser vers les aspirations des deux peuples, ainsi que de poursuivre les consultations et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

On rappelle que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a effectué le week-end dernier une visite officielle en Libye accompagné d’une grande délégation comprenant notamment le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi et le président de l’Utica, Samir Majoul. Au cours de cette visite, de nombreux dossiers relatifs aux relations bilatérales et à l’investissement ont été débattus et des accords annoncés.

Hier, alors qu’il recevait le chef du gouvernement et le ministre de la Défense, Kaïs Saïed a annoncé la visite de Mohamed Al Manfi, indiquant qu’il compte notamment examiner l’avancement des dossiers en suspens et dans le domaine diplomatique. Il n’a pas manqué de rappeler que les Affaires étrangères sont parmi les prérogatives de la présidence de la République et que par ce suivi il concrétise l’unité de l’Etat dans sa diplomatie, ses institutions et ses représentants.

M.B.Z