Oussama Khlifi à Samia Abbou : Vous êtes des criminels !

Le bloc parlementaire de Qalb Tounes a organisé, jeudi 27 mai 2021, un point de presse, pour défendre la cause de Nabil Karoui, fondateur du parti, et exiger sa libération. Ce qui a suscité l’ire de la députée d’Attayar, Samia Abbou. Celle-ci a dénoncé l’organisation de ce point de presse au sein du parlement alors que les élus étaient en plénière qualifiant la conférence d’atteinte à l’indépendance de la Justice et de violation du principe de séparation des pouvoirs.

« Ceci est un crime odieux ! Nous n’avons plus de crainte de cette Assemblée ! Nous n’avons plus aucun respect du pouvoir législatif, de la séparation des pouvoirs et de la sacralité de la justice et son indépendance ! En ce moment même se tient une conférence de Qalb Tounes sur une affaire encore entre les mains de la justice ! (…) C’est un scandale ! » a déclamé Samia Abbou.

La réponse de Qalb Tounes n’a pas tardé. Une querelle a éclaté entre la députée d’Attayar et les députés de Qalb Tounes dès leur retour à l’hémicycle.

Prenant la parole, le chef de bloc de Qalb Tounes, Oussama Khlifi a vociféré : « Notre collègue pense qu’elle a l’autorité de contrôler ce que nous faisons au sein de Qalb Tounes. Ceux-là qui se prétendent démocrates sont eux-mêmes ceux qui ont envoyé Nabil Karoui en prison et voudraient le voir y rester. Évoquer Nabil Karoui leur est tellement insupportable que ça leur provoque des démangeaisons ! Ces gens sont des criminels. Ces gens ont conduit le pays à la catastrophe ! Cette dame est une folle furieuse ! ».

S’adressant directement à Samia Abbou il a ajouté : « Nabil Karoui vous a battu dans les élections et ça vous a rendu malades ! (…) Nous avons plus droit à cette Assemblée que vous ! Vous vous êtes hissés sur des miettes ! ».

N.J.