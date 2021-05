Aleca : Prolongement de cinq ans de la mission de l'unité de gestion par objectifs relative aux négociations

La durée de la mission de l'unité de gestion par objectifs relative aux négociations entre la Tunisie et l'Union européenne (UE) sur l'accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca) a été prolongée de cinq ans, à compter de la date prévue dans l'article 4 du décret gouvernemental N°2016-464 du 8 avril 2016 susvisé, et ceci en vertu du décret gouvernemental N°2021-352 du 21 mai 2021 publié dans le Jort N°44 du 25 mai 2021.

Selon ce même décret, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'investissement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental.

En novembre 2015, l'ambassadrice de l'Union européenne en Tunisie de l’époque, Laura Baeza avait expliqué que Aleca n’est pas un nouvel accord commercial, comme le pensent certains, mais une intégration plus profonde de l'économie tunisienne dans l'espace euro-méditerranéen. Il vise à compléter et à approfondir la zone de libre échange pour les produits manufacturés, mise en place suite à la signature de l'Accord d'association signé en 1995.

En effet, l'accord d'association prévoyait uniquement l'élimination des tarifs douaniers pour le commerce des produits industriels. Donc, le seul avantage des produits tunisiens étaient de pouvoir être exportés vers l'UE à droit de douane nul. Il comprend aussi le dialogue politique et sur la sécurité, les négociations pour un partenariat en faveur de la mobilité, la coopération scientifique, etc.

I.N