Déclaration du Parlement en soutien à la cause palestinienne

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a publié, mardi 18 mai 2021, une déclaration en soutien à la cause palestinienne et au peuple palestinien cible des attaques barbares de l’armée de l’occupation israélienne depuis lundi dernier.

Le Parlement a fermement condamné les bombardements sur la bande de Gaza – qui, jusqu’à l’heure, ont fait plus de 200 morts et des dizaines de centaines de blessés – pointant du doigt le racisme de l’Etat sioniste et sa politique expansionniste.

Exprimant son soutien inconditionnel à la Résistance palestinienne et l’unité des différentes factions, l’ARP a exhorté la Ligue arabe à fournir tout le support nécessaire à la Résistance afin qu’elle puisse faire face aux agressions de l’Occupation et à activer toutes les décisions de boycott de l’Etat sioniste dans tous les domaines.

L’Assemblée a, aussi, déclaré son appui total à l’initiative tunisienne au sujet de Jérusalem présentée au Conseil de sécurité des Nations unies, suggérant, dans ce sens, la création d’une commission parlementaire spéciale « Jérusalem & Palestine ».

Elle a, également, appelé à accélérer l’examen en plénière de l’initiative sur la criminalisation de la normalisation avec l’Etat sioniste.

L’ARP s’est, par ailleurs, dite solidaire de tous les mouvements populaires en faveur de la cause palestinienne et a invité tous les peuples libres à dénoncer les crimes commis par l’Etat sioniste et à appuyer le droit du peuple palestinien à défendre sa cause.

Elle a, enfin, appelé toutes les organisations des droits de l’homme et autorités locales, régionales et internationales compétentes à intervenir pour engager les procédures judiciaires nécessaires afin de renvoyer devant la Cour pénale internationale les dirigeants israéliens directement ou indirectement impliqués dans les crimes commis contre le peuple palestinien.

