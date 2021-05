Kaïs Saïed rencontre le Premier ministre portugais Antonio Costa

Dans le cadre de sa visite à Paris pour le sommet sur le financement des économies africaines, le président de la République, Kaïs Saïed a rencontré, ce mardi 18 mai 2021, le Premier ministre portugais Antonio Costa, dont le pays préside actuellement l’Union européenne.

A cette occasion, le président de la République a insisté sur la nécessité d’adopter une nouvelle approche pour les relations de coopération et de l’échange bilatéral, soulignant que la dimension humaine devait être l’axe principal dans les relations entre les nations.

D’autre part, le président de la République a rappelé la nécessité de conjuguer les efforts de la communauté internationale pour lutter contre la pandémie du covid-19 et ses répercussions sur les économies et les peuples, tout en adoptant des approches collectives globales selon de nouveaux mécanismes et des idées innovantes.

Dans un autre contexte, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne pour la récupération de l’argent spolié à l’étranger afin que le peuple tunisien puisse retrouver ses biens et les investir en Tunisie.

Pour sa part, le Premier ministre portugais a mis en exergue les relations entre les deux pays, ajoutant que la Tunisie représentait un exemple réussi de la transition démocratique dans la région. Il a, également assuré qu’il était nécessaire de tirer les leçons de la pandémie et les moyens de la gérer, réitérant la disposition du Portugal de soutenir la Tunisie dans le cadre des différentes structures de l’Union européenne.

S.H