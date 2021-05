ARP – Une pétition pour accélérer l’examen de la loi criminalisant la normalisation avec Israël

La députée Echaâb, Leila Haddad, a affirmé, dans une déclaration accordée ce mardi 18 mai 2021, à Jawhara FM, que plus de 70 députés ont signé aujourd’hui une pétition au bureau du Parlement pour accélérer l’examen du projet de loi sur la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste et le soumettre au vote de l’Assemblée.

La députée a tenu à souligner que la cause palestinienne est chère à la Tunisie et que l’Assemblée tunisienne ne se contentera pas de slogans mais prouvera que la Tunisie est et sera toujours pionnière quand il s’agira de défendre les droits des Palestiniens et de refuser toute normalisation avec Israël.

M.B.Z