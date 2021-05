Une série de manifestations pour soutenir la cause palestinienne

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans différents gouvernorats de la Tunisie, ces derniers jours, en soutien à la Palestine. Les citoyens ont répondu à l’appel d’associations et organisations nationales dans plusieurs régions et notamment à Béja, Sfax et Tunis.

La création d’une Coordination nationale unifiée incriminant la normalisation avec Israël a été annoncée hier et notamment signée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), l’Union des diplômés-chômeurs (UDC), l’Union générale des étudiants tunisiens (UGET), l’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT), l’Association tunisienne des jeunes avocats (ATJA), Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), la Campagne tunisienne pour le boycott et la lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), le Réseau tunisien de lutte contre la normalisation et la Coalition Soumoud. Des partis politiques ont également signé cette déclaration. On y retrouve notamment, parmi d’autres, le mouvement Echaâb, Attayar et Al Jomhouri.

L’UGTT a invité l’ensemble des composantes de la société civile à poursuivre les manifestations pour soutenir les Palestiniens et les forces de résistance.

Une manifestation a lieu ce mardi devant l’Assemblée des représentants du peuple pour demander l’adoption de la loi criminalisant la normalisation des relations avec Israël. Parmi les présents on cite : le SNJT, le parti des Travailleurs, Attayar, l’UGTT, l’Ordre des avocats, la LTDH et les Femmes démocrates.

La centrale syndicale appelle également toutes les forces nationales à participer à la marche nationale qui aura lieu mercredi 19 avril à l’avenue Mohamed V pour la criminalisation de tout type de normalisation avec l’entité sioniste.

Il est également prévu, à des dates ultérieures, d’organiser des sit-in devant les ambassades des pays qui soutiennent Israël ainsi que de constituer une coordination nationale unie pour soutient la résistance palestinienne.

M.B.Z