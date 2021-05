La diaspora a transféré vers la Tunisie 2,1 milliards de dollars en 2020

Les Tunisiens résidents à l’étranger ont fait des transferts de l’ordre de 2,1 milliards de dollars en 2020 en hausse de 2,5% par rapport à un an auparavant. C’est qu’a indiqué la dernière édition de la note d’information N°34 de la Banque mondiale sur les migrations et le développement.

Les transferts de la diaspora tunisienne sont les sixièmes, en termes de volume, au niveau africain. Ils sont devancés par ceux de l’Egypte 29,6 milliards de dollars, ceux du Maroc 7,4 milliards de dollars, ceux du Liban 6,2 milliards de dollars, ceux de la Jordanie 3,9 milliards de dollars et ceux de la Palestine (Cisjordanie et Gaza) 2,7 milliards de dollars.

« Les transferts d’argent vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont augmenté de 2,3% en 2020, à environ 56 milliards de dollars — une évolution à imputer essentiellement à la solidité des transferts vers l’Égypte et le Maroc : ils ont grimpé de 11% dans le cas de l’Egypte, pour atteindre un niveau record de pratiquement 30 milliards de dollars, et de 6,5% pour le Maroc. La Tunisie a également bénéficié de cette tendance, avec une progression de 2,5%. Des pays comme Djibouti, le Liban, l’Irak et la Jordanie ont connu une dynamique inverse, avec un repli supérieur à 10% en 2020 », lit-on dans un communiqué de la Banque mondiale.

Ainsi et malgré la pandémie du Covid-19, les transferts d'argent des migrants sont restés solides en 2020, avec un fléchissement plus faible qu’anticipé, a expliqué ce même document, les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint 540 milliards de dollars en 2020, soit à peine 1,6% de moins qu’en 2019, quand ils étaient ressortis à 548 milliards de dollars.

Et d’ajouter : « Ce repli est moins net que lors de la crise financière de 2009, où la baisse des remises migratoires avait atteint 4,8%. Par ailleurs, le fléchissement est nettement moins brutal que pour les investissements directs étrangers (IDE) vers les pays à revenu faible et intermédiaire qui, compte non tenu de la Chine, ont chuté de plus de 30% en 2020. Par conséquent, les remises migratoires vers ces pays ont dépassé l'année dernière le total des flux d’IDE (259 milliards de dollars) et d’aide publique au développement (179 milliards).

Cette constance des envois de fonds des migrants peut en grande partie s’expliquer par les mesures de soutien budgétaire dans les pays d’accueil, qui ont contribué à une conjoncture économique plus favorable qu’attendu, la généralisation des transactions par voie numérique plutôt qu’en liquide et le recours accru aux canaux formels, ainsi que par les fluctuations cycliques des prix du pétrole et des taux de change. Le volume réel des transferts, formels et informels, est probablement supérieur aux données officielles, même si l’impact de la pandémie du Covid-19 sur les flux informels est difficile à apprécier ».

En ce qui concerne 2021, la Banque mondiale s’attend à ce que « les remises migratoires vers la région progressent de 2,6 %, à la faveur d’une reprise modeste dans la zone euro et sur fond de ralentissement des envois en provenance des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) », en spécifiant : « Coûts des transferts : le tarif moyen pour l’envoi de 200 dollars vers la région a légèrement baissé au quatrième trimestre de 2020, à 6,6%. Les écarts d’un couloir à l’autre sont très importants : le coût des transferts depuis des pays de l’OCDE à revenu élevé vers le Liban reste très important, le plus souvent supérieur à 10%. A l’inverse, il peut s’établir autour de 3% pour les envois depuis les pays du CCG vers l’Egypte selon les couloirs ».

I.N