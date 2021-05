Habib Ammar : La vaccination des professionnels du tourisme est impérative pour la relance du secteur

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Habib Ammar, a estimé que les agents et professionnels du tourisme devraient être prioritaires dans la vaccination, pour une relance dans les plus brefs délais du secteur, qui peut entrainer toute l’économie nationale.

Au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm, M. Ammar a indiqué : « On a fait une demande à multiples reprises, depuis deux mois, pour donner aux employés et professionnels du secteur touristique la priorité pour la vaccination avec les autres secteurs sensibles. Car le tourisme est le secteur qui va permettre la reprise économique et va permettre des entrées en devises au pays.

On a parlé à multiples reprises dans les conseils ministériels et j’ai trouvé une totale compréhension du chef et des membres du gouvernement, pour que le secteur soit parmi les prioritaires dans la vaccination.

Mais malheureusement, il y a une problématique dans les stocks de vaccins, qui n’a pas permis la mise en place de cette stratégie, mais avec les nouveaux arrivages, on a besoin de vacciner les agents du secteur dans les plus brefs délais. Ceci aura un impact important et positif sur la reprise du secteur.

Et hier lors de la réunion ministérielle, le chef du gouvernement a assuré que le secteur sera parmi les prioritaires dans la vaccination, dès que les stocks le permettront ».

Le ministre a souligné que « la Tunisie a fait le choix d’être transparente en ce qui concerne la pandémie du Covid-19, et même l’OMS en témoigne. Dès que cela a été nécessaire, des mesures strictes ont été prises aux dépends du secteur qui a concédé, de ce fait, de grands sacrifices, l’objectif étant de travailler sur l’image de la Tunisie en tant que destination qui a traité sérieusement avec le Covid-19 pour garantir la sécurité sanitaire des touristes et que la destination est "safe" ».

S’adressant aux Tunisiens, il a rappelé que le pays a fait de grands sacrifices au niveau du secteur touristique car rien n’est plus important que la santé du citoyen.

En ce qui concerne les tests rapides, Habib Ammar a affirmé qu’ils seront disponibles en fin de séjour pour les touristes et seront faits au niveau des hôtels. Des agents seront formés à cet effet outre la mise en place de conventions entre les hôtels et les laboratoires.

Le ministre a rappelé aussi que le tourisme et l’artisanat sont les secteurs qui ont été le plus touchés par la pandémie. On parle de 400.000 postes d’emploi sans revenu depuis près d’un an. Lorsque le tourisme est touché tous les secteurs sont touchés (agriculture, industrie, santé, commerce, transport, …) et surtout l’artisanat.

Au niveau des chiffres, il a indiqué qu’on avait enregistré une baisse de -70% au niveau des entrées, -80% au niveau des nuitées et -64% au niveau des revenus touristiques en 2020. Et de noter que la crise est mondiale a touché tous les pays du monde et que la Tunisie est dans la moyenne mondiale.

Ainsi, pour lui, le défi actuellement est d’être parmi les destinations qui vont sortir du lot et s’imposer en tant que destination de 2021.

« Nous avons commencé à nous préparer à la saison touristique et la dynamisation du secteur depuis plusieurs mois. Le premier pas qu’on a fait est la création d'une commission mixte pour la relance du tourisme tunisien ».

La commission a ainsi travaillé en deux étapes : des mesures à court terme destinées à cette année 2021 ont été publiées dans un premier rapport. Et d’expliquer : « la pandémie aura des répercussions sur trois ans, c’est pour cette raison que notre plan doit être sur trois ans ».

Ainsi, un second rapport sera publié dans les deux semaines avec les mesures à prendre à moyen terme et d’ici trois semaines, on aura donc un plan pour les trois ans avenir, a-t-il spécifié.

Pour les mesures à court terme, il a été ainsi décidé la reprise des vols charters à partir du 19 avril dernier. Une décision importante, a-t-il soutenu, vu que la Tunisie travaille beaucoup sur les vols charters, surtout que les tour-opérateurs ont besoin de temps pour planifier leurs vols et leurs destinations.

« On a aussi mis en place un protocole sanitaire, en collaboration avec le ministère de la Santé pour garantir la sécurité des Tunisiens et des touristes qui vont venir. On a été parmi les premiers pays à le faire en juin dernier et il a été mis à jour récemment ainsi que les mesures d’entrées des touristes : ils devront être munis d’un PCR obligatoire négatif et la vie en cohorting (une vie de groupe de l’atterrissage au départ) », a-t-il ajouté.

Et d’affirmer : « Le protocole sanitaire a donné de bons résultats, selon le témoignage même des tour-opérateurs ».

En réponse à une interrogation de l’animateur, Habib Ammar a déclaré : « Je suis optimiste quant au devenir du secteur à moyen et à long terme. Cette année est une année de redémarrage et elle ira crescendo.

Les premiers groupes sont arrivés alors qu’on n’y croyait pas. La Tunisie est une destination forte, on ne peut pas la reléguer au second plan. Il faudra juste travailler pour la reprise. 2021 est juste un démarrage mais pour 2022, nous pouvons être ambitieux et nous pouvons viser un pic. Car les vaccinations seront avancées dans tous les pays du monde, notamment en Tunisie : toutes les conditions seront réunies pour un retour en force de la destination Tunisie ».

I.N