Série de rencontres de Kaïs Saïed au Sommet des économies africaines en France

Le président de la République Kaïs Saïed, s'est entretenu, ce lundi 17 mai 2021, avec le président de la Côte d'Ivoire Al Hassane Ouattara dans le cadre de sa visite en France pour participer au sommet des économies africaines à Paris.

Le président ivoirien a exprimé le souhait de son pays de profiter de l'expérience tunisienne dans différents domaines notamment le secteur de la santé à travers le développement de la coopération en médecine et la formation des étudiants ivoiriens dans des universités tunisiennes. Le président Ouattara a par la même occasion invité les investisseurs dans le secteur privé en Tunisie à venir en Côte d'Ivoire et découvrir les opportunités d'investissement et de partenariat dans ce domaine.

Pour sa part, le chef de l’Etat a souligné la disposition de la Tunisie à renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire dans le secteur de la santé notamment avec la perspective de la création d'une cité médicale des Aghlabides à Kairouan.

Par la suite, le président de la République a rencontré le président de la république démocratique du Congo, Félix Tshisekidi. A cette occasion, il a appelé à gérer au mieux les ressources humaines et naturelles de l’Afrique et traiter les causes profondes des crises du continent africain, soulignant l’importance de la lutte contre le terrorisme.

De son côté, le président Félix Tshisekidi a mis l’accent sur les relations entre les deux pays, exprimant l’aspiration de son pays de tirer profit de l’expérience tunisienne dans les domaines de l’infrastructure, l’énergie et l’agriculture.

Toujours dans le même cadre, le chef de l’Etat a rencontré la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo. Les discussions ont porté sur les préparatifs du sommet de la Francophonie, et la collaboration avec la Tunisie pour organiser au mieux cet évènement, qui se tiendrait à la date qui lui avait été fixée, comme l’avait assuré le président de la République.

